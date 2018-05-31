Назревает скандал: звезды мирового футбола окажутся в опасной близости от зловонных мусорных свалок

Московская область во время чемпионата мира по футболу превратится в «минное» поле из мусорных свалок, каждая из которых может вспыхнуть в любой момент и отравить звезд мирового футбола и их болельщиков, а также обернуться репутационными потерями из-за протестов жителей региона. Местным властям уже розданы «особые указания» по эксплуатации полигонов, но риск новых «сероводородных атак», жертвами которых окажутся не только местные жители, но и известные футболисты – такие, как аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду – все еще остается велик.

Как сообщил глава Серпуховского района Александр Шестун, в подмосковных Котельниках уже получили «ц.у.» из-за скорого приезда гостей. «Такой интересный случай. В Котельниках рядом находится полигон и там указания областной власти – особое внимание уделить этому. Там будет Месси, там расположена его база. Не дай Бог, оттуда попадет запах на футболистов сборной Аргентины. Если Месси учует – все, это будет конец», – сказал Шестун, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

«То, что этим дышат миллионы граждан Московской области, никого не волнует, только бы чтоб Месси не почувствовал», – добавил он.

В Подмосковье будет размещаться девять зарубежных футбольных команд. Португалия – в Кратове, Аргентина – в Бронницах, Франция – в Истре, Иран – в Баковке, Перу и Мексика – в Химках, Бельгия – в Дедовске, Тунис – в Селятино.

При этом Бронницы и Кратов, где будут жить Месси и Роналду, находятся в Раменском районе, который граничит с Балашихой и Люберцами – городскими округами, которые в течение всего этого года сотрясали «антимусорные» скандалы и протесты, а местные жители вынуждены практически постоянно вдыхать вредные испарения мусорных полигонов.

При этом замаскировать эти запахи практически невозможно. В конце 2017 года перед приездом президента РФ Владимира Путина в Балашиху местные власти в попытке скрыть зловония уже пытались распылить «духи». На полигоне появились три аэрозольные установки, однако от «аромата» свалочного газа они не спасают, а делают и без того неприятный запах практически невыносимым.

В Истре, где планируется разместить сборную Франции, как пишет «Спорт Экспресс», уже сейчас пахнет от близлежащей птицефабрики. «Аромат» зловоний дополняют «гниющие отходы на мусорном полигоне» и старая свалка куриного помета с заброшенной фабрики.

В Сергиевом Посаде, Коломне, Истре, Клину и Дмитрове, которые будут принимать зарубежных футбольных болельщиков, тоже не все в порядке. В частности, в Сергиевом Посаде местные жители протестую против открытия свалки около деревни Сахарово. Жители Коломны сейчас активно борются со свалкой «Воловичи», которая работает на пределе своих мощностей и которую, вероятнее всего, ждет расширение.

В Клину на полигон «Алексинский карьер» буквально накануне доставили большой высокотемпературный факел. Еще одну такую установку добавили «в помощь» уже работающему факелу на балашихинской свалке «Кучино».

Напомним, с тех пор как в «Кучино» был установлен первый факел, восток Москвы постоянно накрывает вредными выбросами. В МЧС уже подтверждали, что причиной неприятного запаха в Москве и в Подмосковье стала дегазация полигона. Только в мае превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в восточных районах области и Москвы было зафиксировано уже несколько раз. После установки факела в «Алексинском карьере» город наверняка будет «накрывать» с двух сторон.

«Летом процессы гниения на полигонах будут идти намного интенсивнее. Объем мусора на свалках уменьшаться не будет, мусор девать некуда, загрязнение пойдет сильнее. По факту, это будет химическая атака. Сероводород – это отравляющее вещество массового поражения. ЧМ и гости столицы окажутся под угрозой химической атаки из Подмосковья», – предупреждал ранее политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

На этой неделе министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», признал, что власти боятся «мусорного позора» на ЧМ-2018.

«Вы нам говорите, слушайте, а вы не боитесь опозориться? Конечно, боимся, но мы готовы ответственность на себя. Но мы не опозоримся, потому что мы все мероприятия достаточные провели, чтобы не опозориться. Не волнуйтесь», – сказал министр.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.05.18

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