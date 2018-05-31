До минус трех градусов: лето в московском регионе начнется с заморозков

Начало лето огорчит жителей московского региона холодными ночами и заморозками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 1 июня температура понизится до 3…5 градусов в мегаполисе, в Подмосковье – до 0…5. Местами возможны заморозки до -3 градусов.

Днем в пятницу воздух прогреется до 12…14 градусов в Москве и 9…14 – по области.

Немного улучшится погода в выходные. В ночь на субботу, 2 июня, ожидается 5...7 и 2...7 в Москве и Подмосковье. Местами – снова возможны заморозки до -1. Однако днем потеплеет до 20...22 и 17...22 градусов соответственно.

В воскресенье, 3 июня, ночью температура составит 11…13 и 8…13 градусов в столице и по области. Днем столбик термометра повысится до 25. При этом местами возможен небольшой дождь.

В понедельник, 4 июня, также ожидаются кратковременные осадки. Ночью – до 8...13, днем – до 25 градусов. Во вторник, 5 июня, опять прогнозируется дождь, ночная температура – 8...13, дневная – 17...22 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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