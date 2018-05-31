Суд отказался закрыть свалку в Волоколамске

Сегодня Волоколамский городской суд отклонил второй коллективный иск местных жителей с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово» для приема отходов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Всего в качестве истцов были заявлены 17 местных жителей, шесть из которых также выступали в интересах своих несовершеннолетних детей. Заявители требовали закрыть «Ядрово» для приема отходов и обязать администрацию полигона провести рекультивацию свалки.

Ответчиком по иску выступало ООО «Ядрово», в качестве третьих лиц к делу были привлечены администрация Волоколамского района и министерство экологии и природопользования Подмосковья, отметил собеседник агентства.

Ранее Волоколамский суд также отклонил аналогичный коллективный иск местных жителей.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.18

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