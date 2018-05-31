Два района Подмосковья остались без горячей воды

В Подмосковье тысячи местных жителей и социальные объекты остались без горячего водоснабжения. Коммунальный кризис затронул Серпуховский и Пушкинский район, передает «Интерфакс».

В частности, в муниципалитетах Серпуховского района горячая вода отсутствует с 28 мая. Как сообщил глава района Александр Шестун, водоснабжения нет в поселках Пролетарский, Оболенск, селах Турово и Райсеменовское, отключение охватило примерно десять тысяч человек.

«По котельной Турово и по Райсеменовской мало того, что долгов нет, там вперед даже проплачено за газ», – отметил Шестун.

По словам Шестуна, отключения горячего водоснабжения произошли не только в Серпуховском районе, но еще семи подмосковных муниципалитетах.

Об отключении горячего водоснабжения в 185 многоквартирных жилых домах из-за долгов котельных сообщают в Пушкинском районе. Причиной отключения стали долги пяти котельных – в самом Пушкино, а также в поселках Лесные Поляны и Софрино-1.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.18

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