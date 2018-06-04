Осторожно: в Москве участились «сероводородные атаки»

В Москве в минувшие выходные несколько раз было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В частности, мощный выброс сероводорода был зафиксирован в районе Печатники на улице Гурьянова. ПДК м.р. превысило в 2,46 раза, передает «Интерфакс».

При этом, в ночь на 2 июня в том же районе ПДК превзошла норму в 2,95 раза.

Напомним, последний мощный выброс сероводорода был зафиксирован в столице 22 мая. До этого – 17 и 15 мая.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», обращения граждан о наличии в воздухе неприятного запаха поступают от жителей московского региона с декабря прошлого года. В результате проведенных исследований было установлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации. На прошлой неделе власти привезли в «Кучино» еще один дегазационный факел, такую же установку привезли на северо-запад Московской области в Клинский район, где в течение этой недели также будет запущен факел.

Напомним, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.18

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