Протест не помог: в Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

В Подмосковье вблизи деревни Свистягино в Воскресеньском районе началось строительство первого мусоросжигательного завода. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

На первом этапе планируется установить временные сооружения, вырыть котлованы, обустроить временные дороги, а также провести монолитные работы на главном корпусе и вспомогательных зданиях. На втором – возведут основные и вспомогательные здания и сооружения, займутся прокладкой постоянных коммуникаций и поставкой оборудования, передает «Интерфакс»

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов выразил уверенность, что, «благодаря качественной и слаженной работе, местные жители не почувствуют никаких неудобств», и первый из четырех мусоросжигательных заводов заработает уже во втором квартале 2021 года.

Подрядчиком первого этапа строительства стоимостью более 2 млрд рублей стала компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга. (78,7% «ТЭК Мосэнерго» напрямую принадлежат Игорю Ротенбергу), уточняет РБК.

Как сообщал «Новый День», жители Подмосковья неоднократно выражали протест против «мусорной политики» властей и перспектив строительства мусоросжигательных заводов, «выхлопы» от которых будут оказывать крайне негативное влияние на здоровье местных жителей.

В прошлом году Московская областная дума отказала жителям региона в проведении референдума – признала несоответствующим требованиям закона вопрос о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Так или иначе, проблема «мусорного» строительства может быть затронута во время предстоящей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Один из жителей деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от населенного пункта. По его данным, завод планируется построить в 850 метрах от жилых домов.

Напомним, что всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода: в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.06.18

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