Между Дамаском и Москвой восстановлен воздушный мост

Россияне смогут попасть в Сирию прямым авиарейсом. Перелеты из московского аэропорта «Внуково» в столицу арабской республики Дамаск откроются 20 июня, передает Infox.ru.

Как сообщается, рейсы будет осуществлять сирийская частная авиакомпания Cham Wings Airlines, выполняющая также полеты в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другие города. В ее флоте – только Airbus A320.

При этом на первоначальном этапе рейсы в Сирию будут лишь раз в неделю.

Напомним, что прямое авиасообщение между странами прекратилось в 2012 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

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