Готовим корзины: дождливая погода обеспечит грибной урожай в Подмосковье

Хороший урожай грибов скрасит жителям Подмосковья хмурые летние дни: прохладная и дождливая погода положительно влияет на грибной рост. Об этом сообщила миколог Ксения Алексеева.

«При засухе грибов бывает мало, а при мелком дождике и прохладной температуре – больше. Грибы любят влажность и прохладу, а когда жарко и сухо, грибы не растут», – отметила эксперт в комментарии РИАМО.

По оценке Алексеевой, в этом сезоне в Московской области ожидается высокий урожай, однако ценных грибов – таких как белый гриб, грузди и шампиньоны – будет мало, что связано с изменением климата и ростом техногенной нагрузки на природную среду.

Алексеева посоветовала собирать грибы в экологическом чистом месте, подальше от аэродромов и техногенных зон, где грибы накапливают тяжелые металлы.

Самыми лучшими направлениями считается запад и юг Московской области. «На западе, начиная примерно со Звенигорода, на юге начиная, например, с Серпухова. И еще, может быть, самый север в сторону Тверской области. У нас вообще не так много грибных мест в Московском регионе. Пособирать, конечно, можно всегда, но в плане промышленных заготовок мы лежим в грибном «провале», – сообщил кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.

Кроме того, он напомнил, что во второй половине лета и в начале осени в Подмосковье можно собирать лисички и осенние опята. Поздней осенью в лесах встречается рядовка фиолетовая и дымчатая говорушка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.06.18

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