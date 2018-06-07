Показательная порка: «мусорный» скандал стоил кресла главе Орехо-Зуевского района

Глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров лишился должности из-за «мусорного» скандала. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил недоверие чиновнику и предложил вместо него кандидатуру руководителя администрации городского округа Ликино-Дулево Евгения Рунова.
Воробьев, в частности, напомнил, о накале эмоций в ходе выступления местных жителей, жалующихся на мусорный полигон, недостроенные поликлинику и детский сад.
«Где вы были, когда в вверенном вам городском округе произошло такое событие, а вас, власти, почему-то не оказалось рядом? Если людей это волнует, вы должны были дать ответы на все интересующие вопросы. Борис Владимирович, с вами я работать в таком режиме не готов и не буду», – заявил Воробьев.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 07.06.18
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