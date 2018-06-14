В подмосковном заказнике обнаружена редкая птица

В подмосковной Яхромской пойме на территории заказника «Журавлиная родина» впервые была замечена утка пеганка, занесенная в Красную книгу России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Как отмечают специалисты, численность этой необыкновенно красивой птицы постоянно сокращается из-за незаконной охоты. Добыть пеганку очень легко: эта утка доверчива и позволяет приблизиться к ней практически вплотную.

Между тем в заказнике действует жесткий охранный режим. Всякое посещение его в период с 15 апреля до 1 октября, въезд автомобилей и мототехники, сбор грибов и ягод, запрещены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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