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Пятница, 15 июня 2018, 15:35 мск

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В Подмосковье десятки пациентов, страдающих первичным иммунодефицитом, оказались на грани смерти

В Подмосковье сложилась критическая ситуация с лекарственным обеспечением граждан, страдающих первичным иммунодефицитом, оказавшихся теперь на грани жизни и смерти из-за безалаберности регионального министерства здравоохранения, передает Infox.ru.

Как отмечает издание, на протяжении полугода пациенты не получают инъекции жизненно важного иммуноглобулина в необходимом объеме. По оценке специалистов, такая ситуация сложилась из-за того, что минздрав пытался купить препарат по заниженной в 100 раз стоимости, в результате чего предсказуемо не получил ни одной заявки на продажу.

Как отметила вице-председатель организации «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом» Виолетта Кожерева, что согласно информации на сайте госзакупок, министерство здравоохранения Московской области выставило две заявки на закупку иммуноглобулина по цене 1,25 рубля за миллиграмм, хотя реальная стоимость миллиграмма составляет около 100 рублей.

Сами больные покупать препарат в нужных объемах не в состоянии. «Взрослому нужно примерно 30 граммов. Суммы нереальные. Учитывая, что болезнь отнимает много сил, не все пациенты работают и могут себе позволить такие траты», – отметила Кожерева.

Всего в Московской области людей с первичным иммунодефицитом – порядка 50 человек. В настоящее время препарата лишены 25 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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