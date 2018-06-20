Подмосковный Клин задышал формальдегидом

В подмосковном Клину зафиксировано более чем полуторакратное превышение норм по содержанию формальдегида в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

«За прошедшие сутки концентрации формальдегида в Клину превышали предельно допустимую норму в 1,5-1,8 раза», – говорится в пресс-релизе ведомства, который цитирует «Интерфакс».

Согласно сводке, днем ранее, 18 июня, концентрация формальдегида в городе находилась у верхней границы нормы – 0,9 ПДК. До выходных по данным мониторинга на 15 июня концентрация этого вещества оценивалась в 0,5 ПДК.

При этом в других городах Подмосковья, где ведется мониторинг, и в Москве специалисты ведомства оценили степень загрязнения атмосферного воздуха как низкую.

Как известно, в Клинском районе расположен официально закрытый полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», где с недавнего времени работает система дегазации свалочных газов. Региональные власти и МЧС заверяют, что свалка уже не несет вреда для окружающей среды, однако экологи неоднократно выражали сомнения, что дегазация проводится с соблюдением необходимых норм безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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