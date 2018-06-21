Химическая атака: жителей Клина третий день травят формальдегидом

Жители подмосковного Клина третий день дышат формальдегидом. Только за прошедшие сутки концентрация опасного для здоровья вещества превышала предельно допустимую норму в 1,6 раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Как сообщал ранее «Новый День», воздух в подмосковном Клину уже не первый день отравляется формальдегидом. Ранее, 19 июня, стало известно о превышении предельно допустимой нормы в 1,5-1,8 раза. 18 июня концентрация находилась у верхней границы нормы – 0,9 ПДК. До выходных, по данным мониторинга на 15 июня, концентрация этого вещества оценивалась в 0,5 ПДК.

Напомним, в Клинском районе расположен официально закрытый полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», где с недавнего времени работает система дегазации свалочных газов. Региональные власти и МЧС заверяют, что свалка уже не несет вреда для окружающей среды, однако экологи неоднократно выражали сомнения, что дегазация проводится с соблюдением необходимых норм безопасности.

Для справки: Формальдегид – газообразное токсическое для человека вещество, обладающее резким специфическим запахом. В России его относят ко второму (из пяти) классу опасности – высокоопасным веществам. Вред формальдегида для здоровья давно доказан. Всемирная организация здравоохранения включила его в список веществ, которые могут вызвать нарушения здоровья.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.06.18

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