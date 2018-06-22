Страны ОПЕК+ договорились о приросте нефтедобычи

Общий прирост добычи нефти в рамках соглашения участников Организации стран-экспортеров нефти, а также нефтедобывающих государств, не входящих в картель (ОПЕК+), составит менее 1 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По его словам, на деле добычу будут наращивать только те страны из ОПЕК+, которые могут сделать это в настоящий момент.

«Рекомендация министерского мониторингового комитета в 1 миллион баррелей в сутки – номинальная. Номинальная – означает, что это тот объем, на который нужно увеличить добычу всем странам», – пояснил он перед началом заседания стран ОПЕК, передает «Прайм».

Саудовский министр напомнил, что есть государства, «которые не могут перейти к увеличению».

Цены на нефть отреагировали на такие заявления ростом котировок. На Лондонской бирже североморское «черное золото» марки Brent подорожало почти на 2,5% до $74,89 за баррель. Американская нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже продается с повышением почти на 2% по $66,84 за баррель.

Как известно, в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч – российские. Сделку дважды продлевали, последний раз – до конца 2018 года. 23 июня запланирована встреча 24 стран соглашения ОПЕК+.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.06.18

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