Россия получила новую нефтяную инъекцию: ОПЕК+ согласовала объем повышения добычи

Участники Организации стран-экспортеров нефти и другие крупные нефтедобывающие государства, не входящие в картель, в том числе Россия (ОПЕК+), согласовали объем повышения добычи «черного золота». Как сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес, достигнута договоренность увеличить производство на 1 миллион баррелей в сутки.

«Да. Все согласились с ним… Будет 1 миллион баррелей», – сказал он, отвечая на вопрос, было ли решение, принятое странами ОПЕК+, аналогичным вчерашнему решению, передает «Прайм».

Министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи уточнил, что во второй половине года вернутся к стопроцентному выполнению соглашения о сокращении добычи нефти. «Мы продолжим в следующей половине года выполнять цель по приведению исполнения сделки до уровня 100%», – сказал он.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет встречался перед заседанием ОПЕК, которое прошло вчера, и заседанием ОПЕК+. «У нас была долгая встреча 21 июня, мы посмотрели на данные (по сокращению добычи нефти). Как вы, возможно, уже слышали, мы установили очередной рекорд и достигли (уровня выполнения соглашения) 152%», – отметил он.

По его словам, общее перевыполнение соглашения за последние три месяца составило 983 тысячи баррелей (в сутки), немного ниже 1 миллиона баррелей (в сутки) за период в три месяца. «Однозначно, это была ситуация, которая требовала изменения курса действий», – сказал саудовский министр.

Между тем министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи предупредил, что некоторый рост поставок нефти странами ОПЕК+ может начаться уже в июле.

«Я думаю, что июльские цифры, которые будут в августе, покажут некоторый рост. Но я не думаю, что эта величина – 600 тысяч или 1 миллион (баррелей в сутки), будет незамедлительно реализована. Мое предположение, что это займет не менее шести месяцев – достижение уровня, который был согласован сегодня и вчера», – уточнил он.

Комментируя решение ОПЕК+, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ за весь период действия соглашения недопоставили на рынок более 1 миллиарда баррелей нефти.

По его словам, страны-участницы ОПЕК+ в субботу пришли к решению вернуться к 100%-ному выполнению сделки с более чем 150%, хотя дискуссия была оживленной и довольно непростой.

«Было принято важное решение сегодня, что нам всем вместе необходимо восстановить уровень выполнения нашего соглашения на 100%, в то время как на сегодня он составляет порядка 150%», – сказал Новак.

Как известно, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз – до конца 2018 года. За это время цены на «черное золото» выросли почти в полтора раза – с $50 до $75 за баррель. При этом нынешнее официальное решение ОПЕК+ вряд ли повлияет на стоимость «черного золота». Накануне, когда стали известны детали договоренностей, нефтяные котировки пошли вверх, вернувшись к уровню в $75 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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