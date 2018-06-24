ЧП в московском метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня утром на серой ветке московского метрополитена произошел инцидент с падением пассажира на рельсы, в результате чего прерывалось движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, движение было прервано от станции «Серпуховская» до «Южной». При этом пассажирам серой ветки было рекомендовано пользоваться другими видами транспорта.

К настоящему времени движение восстановлено, заверили в администрации метрополитена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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