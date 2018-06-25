В московском метро сбой: снова инцидент с пассажиром

Сегодня утром на Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов после инцидента с пассажиром. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, составы временно прекратили движение от станции «Марьино» до «Зябликово».

К настоящему времени движение поездов восстановлено, заверили в администрации метрополитена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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