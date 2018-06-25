На Рижском направлении МЖД встали электрички

Сегодня утром на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении электричек после остановки одного из поездов, следовавшего по маршруту Новоиерусалимская – Москва. Как сообщила пресс-служба столичной магистрали, в результате инцидента движение в сторону Москвы было приостановлено.

В МЖД уточнили, что для буксировки состава была задействована электричка, которая шла следом, однако было повреждено сцепное устройство. На место был направлен маневровый локомотив, с помощью которого электрички были убраны с перегона. При этом информация о столкновении двух электропоездов не соответствует действительности.

В настоящее время диспетчеры МЖД работают над вводом в график задержанных пригородных поездов. «Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании электричек Рижского направления, в том числе диаметральных, которые уходят на Курский ход», – говорится в сообщении столичной магистрали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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