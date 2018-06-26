В Подмосковье выросло количество ДТП с лосями

В Подмосковье участились случаи дорожно-транспортных происшествий с дикими животными, особенно, с лосями. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня утром произошло столкновение автомобиля с лосем в районе Подольска у деревни Толбино на трассе А-117. Вчера произошёл аналогичный случай на Щелковском шоссе в Балашихинском городском округе прямо у поста ДПС», – цитирует его слова пресс-служба министерства.

Разин отметил, что наибольшее количество столкновений с лосями в Подмосковье происходит на Новорижском, Горьковском, Минском шоссе и Московской большой кольцевой автодороге.

Министр также напомнил, что большинство диких зверей ведут ночной образ жизни и особое внимание на дорогах нужно соблюдать в темное время суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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