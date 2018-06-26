Жара в Подмосковье: МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в регионе

В Московской области до конца этой недели объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В связи с этим ведомство советует ограничить выход на природу, не разводить костры в лесу. Спасатели обращают внимание, что при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, столичный регион на этой неделе ожидает жара. Значения средней суточной температуры постепенно начнут превышать климатическую норму на 4-5°. Осадков вплоть до выходных не ожидается.

Москва, служба информации РИА «Новйы День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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