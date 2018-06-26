В Кремле о Траскавказской магистрали: такой проект есть

Строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали обсуждалось в Кремле, однако никаких решений пока не принято, в том числе по финансированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова, передает Infox.ru.

«Речь идет о служебной переписке, поэтому ничего не буду говорить субстантивно», – отреагировал Песков.

Он пояснил, что «подобных перспективных проектов, визионерских проектов очень много», и проработка в ведомствах покажет, какие «окажутся рентабельными, реализуемыми».

Как сообщал «Новый День», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Грозного.

В частности, Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр – Юг (Москва – Адлер) на участке Ростов-на-Дону – Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.18

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