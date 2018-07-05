От войны к миру: добровольцы из «ЧВК Вагнера» спасли десятки тысяч сирийцев от гибели

Сирийский военный конфликт близится к своему завершению. На днях МИД Сирии призвал своих граждан возвращаться домой. Сирийцы, ранее покинувшие страну во время наиболее «горячих» боёв с исламистами, возвращаются, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру в городах, наладить привычный мирный уклад в свои дома.

Источник: vistanews.ru

Сегодня, как отмечают эксперты, практически 90% сирийской территории, захваченной ранее террористической группировкой «Исламское Государство» (запрещена на территории России), полностью освобождено от боевиков.

Во многом это стало возможным благодаря помощи российских добровольцев, которые принимали непосредственное участие во всех решающих боях с исламистами. Они внесли существенный вклад в общую победу над террористами в Сирии. В первую очередь успех ассоциируется с именами бойцов из «ЧВК Вагнера», чье мужество послужило примером не только сирийским солдатам, но и простым гражданам, чьи жизни спасли русские ребята.

На множестве порталов ближневосточного сегмента интернета в комментариях к новостям об успешных операциях проасадовских сил люди стремятся показать, что подвиги россиян навсегда останутся в сердцах мирных жителей Сирии.

«С вашими силами мы победим», – пишут жители Сирии, надежда которых на скорое окончание военного конфликта уже становится реальностью.

В 2015 году ситуация в арабской республике была критической: почти вся территория ближневосточного государства находилось под полным контролем исламистов. Боевики запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» смогли создать в Сирии собственное квазигосударство, провозгласившее в последствии «всемирный халифат». Интервенция Североатлантического альянса лишь усугубила положение дел – коллаборации с боевиками в течение всех последующих лет войны только укрепляли позиции террористов.

Перелом ситуации произошёл только после того, как отстаивать право на мирное существование сирийских граждан отправились добровольцы из «ЧВК Вагнера», ставшие основной наземной ударной силой проасадовских сил.

«Акербатский котёл», освобождение Пальмиры, прорыв обороны «ИГИЛ» в Алеппо, форсирование восточного берега Евфрата с последующим созданием плацдарма для наступления на ключевые позиции исламистов – лишь малая толика операций, в которых русские герои продемонстрировали коллегам из сирийской армии возможность успешного противостояния превосходящим силам опасного противника.

Высокий дух и моральные качества добровольцев «ЧВК Вагнера» стали своеобразным «катализатором» наступательных действий проасадовских сил, в буквальном смысле воспрянувших из пепла. Это определило дальнейший ход успешных военных операций по уничтожению ключевых опорных пунктов и разрозненных сил террористов по всей стране.

Немаловажную роль в этом сыграла и техническая составляющая – российские добровольцы умело применяли современное стрелковое вооружение, БПЛА различного тактического назначения, тяжёлую технику и специальные средства ведения боя в условиях тёмного времени суток.

За время активной фазы противостояния с боевиками бойцы «ЧВК Вагнера» смогли выполнить сразу несколько важнейших задач. Они вселили уверенность в бойцов САА и научили их ведению стремительных наступательных действий, защитили десятки тысяч мирных сирийцев от агрессии исламистов, освободили ключевые населённые пункты от кровожадных боевиков и создали необходимые условия для полноценного гуманитарного снабжения наиболее удалённых поселений в тылах противника.

Русские добровольцы своими волевыми победами показали, что проблема международного терроризма крайне актуальна и ее решение не терпит отлагательств. С террористами нельзя договариваться, их насилие можно остановить только решительными и мощными ударами, не давая и шанса террористической угрозе обрести мировые масштабы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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