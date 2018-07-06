В Москве планируется продлить «красную» ветку метро

Сокольническую линию московского метрополитена планируется продлить еще на одну станцию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Уже принято решение о строительстве новой станции метро – «Новомосковской» – после станции «Столбово» в новой Москве», – цитирует его слова «Интерфакс».

Чиновник отметил, что расстояние между станциями «Столбово» (на данный момент, конечная станция «красной ветки») и «Новомосковской» составит около одного километра.

«Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы», – отметил Аксенов.

Градостроительная документация утверждена, однако срок введения в строй новой станции пока не уточняется.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.18

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