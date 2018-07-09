Жители Серпуховского района задыхаются от свалочного смрада

В подмосковном Серпуховском районе произошла новая «газовая атака» с мусорного полигона «Лесная». Как сообщили местные жители, запах стоял в округе практически два дня.

В воскресенье, 8 июня, жертвами «газовой атаки» стали жители поселка Большевик. Затем свалочный газ распространился на несколько районов Серпухова, передает Oka.fm.

По словам местных жителей, в ночь на 9 июля зловоние со свалки распространились даже на центр города – на улицы Ворошилова, Джона Рида, Советской, Центральной, Горького, Лермонтова, Весенней. Ночью жалобы поступили из микрорайона Ногина, расположенного в 8 километрах от свалки, а также деревень Нефежово, Бурутлино, Каменка и поселка Пограничный.

Отмечается, что в общей сложности более 50 тысяч человек два дня подряд дышали свалочными испарениями.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в середине апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района к ООО «Скайвей», эксплуатирующему полигон ТКО «Лесная» о запрете эксплуатации свалки.

На полигоне велись работы по подготовке к дегазации. В теле полигона пробурено 20 скважин, в начале этой недели завершена их обвязка. Как предполагается, в дальнейшем утилизация свалочного газа будет проходить на большом высокотемпературном факеле, который установят на безопасном расстоянии от тела полигона, вблизи пожарного пруда.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.18

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