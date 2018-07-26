Отпуск под прицелом террористов: туроператоры массово отменяют рейсы в Тунис

В июле сразу несколько региональных туроператоров сообщили о закрытии рейсов в Тунис. Причиной послужило нежелание российских туристов отдыхать на курортах Северной Африки.

Лишиться статуса туристической страны Тунис может еще до конца 2018 года. Российские туроператоры отменяют рейсы до жаркого курорта. Причиной стал резко снизившийся туристический поток. В частности, уральское отделение «Пегас Туристик» объявило об отмене перелетов из Екатеринбурга. С 18 августа сняли все чартерные рейсы до острова Джерба. В качестве альтернативы путешественникам предлагают вылеты из Москвы.

«Отменили полетную программу на Джербу. Тур был выбран и оплачен по раннему бронированию. Сейчас мне предлагают лететь из Москвы, ладно, в принципе меня не пугает перелет через Москву, но самое главное – доплатив за тур», – делится впечатлениями екатеринбурженка. Среди вариантов есть смена направления отдыха или аннуляция тура.

Рейсы до Туниса исчезли из расписания и других российских аэропортов. С середины июля «ANEX Tour» отменил перелеты из Самары и Казани. Решение было принято также из-за снижения туристического потока по данному направлению. Меньше самолетов стало летать в Тунис и из Киева, Харькова и ряда других городов Украины.

Туристы сегодня попросту боятся ехать в Тунис. Обстановка на Севере Африки, мягко говоря, напряженная – митинги местного населения, разгул криминала, угрозы террористических атак. Только в этом месяце криминальные сводки Туниса были переполнены событиями. Так, 12 числа на острове Джерба преступники совершили нападение на полицейских, а за несколько дней до этого бойцы нацгвардии погибли во время взрыва, организованного исламистской группировкой в западной части страны. Военные эксперты сходятся во мнении, что на территории Туниса сейчас орудуют боевики ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ). Приток радикалов усилился после разгрома экстремистов в Сирии.

Накаленная политическая обстановка внутри страны негативно сказывается на настроении местного населения. Нищета и безработица заставляют жителей идти на воровство или даже вступать в банды. По отношению к туристам местные проявляют в лучшем случае неуважение, в худшем агрессию. В то же время уровень сервиса на тунисских курортах оставляет желать лучшего, о чем говорят многочисленные негативные отзывы путешественников.

Пока в Тунисе сохраняется неблагополучная обстановка лучше воздержаться от путешествий в этом направлении. В противном случае поездка на море может дорого обойтись.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.18

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