Опять ждем грозу: в московском регионе снова штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, ожидаются местами сильный дождь, гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Во время непогоды спасатели рекомендуют соблюдать повышенную бдительность. «Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», – говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов. При сильном ветре и граде по возможности лучше переждите непогоду в капитальном строении. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», – рекомендует МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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