Реальные объемы мусора в России никто не знает: Счетная палата обрушилась с критикой на Минэкологии РФ

Счётная палата раскритиковала работу Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзора сфере обращения с отходами. Согласно отчету аудиторов, у Минэкологии «отсутствует достоверная информация» о реальных объемах мусора в стране, что ставит под вопрос эффективность государственных программ, направленных на решение этой проблемы.

Счетная палата проанализировала показатели результативности отдельных мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды» за 2016-2017 годы и январь-май 2018 года, а также нормативную документацию в сфере обращения с отходами, бухгалтерскую и бюджетную отчетности и другие данные.

В результате Счетная палата пришла к неутешительным выводам. В частности, отмечается, что часть объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) населения остается за пределами госрегулирования отрасли. К примеру, согласно отчетам Росприроднадзора, объем образованных в 2016 году отходов составил 5,43 млрд тонн, причем более свежих данных о текущей ситуации – нет. Однако, по данным контрольно-счетных органов 36 регионов, только за 2016 году объем таких ТКО составил 34,1 млн тонн – это практически в 10 раз больше объема, чем считает Росприроднадзор.

Как поясняется в докладе, данные о мусоре поступают на основе ежегодной отчетности по отходам, но значительная часть компаний, задействованных в этой сфере, не предоставляет соответствующие сведения. К примеру, только по департаменту Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в 2016 году не была предоставлена информация об отходах из 5131 организаций, а в 2017 году – 2302 организации, что составляет 46,1 и 25,4% соответственно от общего числа компаний, оплативших негативное воздействие на окружающую среду в регионе.

В Счетной палате также подчеркнули, что Росприроднадзор не проводит контрольные проверки большинства предприятий, которые не предоставляют отчетность. При этом, такие компании чаще всего относятся к малому и среднему бизнесу, а значит, их нельзя ни проверять, ни штрафовать за административное правонарушение, допущенное в первый раз.

В документе также отмечается, что на переработку в среднем попадает только 38,6% твердых коммунальных отходов индивидуальных предпринимателей и организаций, отчитавшихся по форме. «Основной объем образующихся твердых коммунальных отходов размещается на полигонах, свалках или образует мусорные навалы», – говорится в отчете Счетной палаты.

В связи с этим, ведомство выступило с предложением отнести санкционированные свалки к объектам чрезвычайно высокого риска для экологии, в три раза увеличить частоту плановых проверок полигонов коммунальных отходов и сделать их ежегодными.

Счетная палата также подчеркнула необходимость усовершенствования законодательства, которое регулирует обращение с отходами. Так, в КОАП ведомством обнаружен «пробел», из-за которого административная ответственность за невнесение экологического сбора в установленные сроки, за представление недостоверных сведений в декларации, отчетности и расчетах экологического сбора не предусмотрена.

Кроме этого отмечается несовершенство ФЗ «Об отходах производства и потребления», в котором говорится, что после окончания эксплуатации объектов размещения отходов необходимо провести работы по восстановлению нарушенных земель. В отчете поясняется, что действующие нормативные правовые акты земельного законодательства, устанавливающие нормы проведения рекультивации, не содержат специальные правила в отношении ТКО, выведенных из эксплуатации, так как правовой акт правительства РФ, устанавливающий порядок проведения рекультивации земель, так и не был принят.

Напомним, в конце января премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года. Позже Минпромторг посчитал, что для развития отрасли на 12 лет потребуется порядка 5 трлн рублей, или 385 млрд рублей ежегодно.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», внимание к экологическим проблемам в стране и «мусорной мафии», которая зарабатывает на свалках миллионы, была вскрыта в ходе прямой линии с президентом РФ еще в 2017 году, когда жители подмосковной Балашихи пожаловались на полигон «Кучино», который в буквальном смысле отравляет им жизнь. После этого, мусорные протесты распространились по территории всей области и были поддержаны во многих регионах.

7 июня 2018 года во время новой «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назначил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего вопросы охраны природы, ответственными за решение экологических проблем страны. Он также дал поручение до 2024 года создать 200 заводов по утилизации отходов и уточнил, что «речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а речь идет о самых современных предприятиях с новейшими технологиями».

После этого пресс-служба Минприроды сообщила, что ведомство начало подготовку нацпроекта «Экология», согласно которому должны быть ликвидированы 200 незаконных свалок и мусорных полигонов, а также опасные для экологии объекты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

«Зайцы» не проедут: в Москве увеличат число контролеров в общественном транспорте. / Бывший рейдер обвинил «Тольяттиазот» в собственных догадках. Суд по делу «ТоАЗа» заслушал Глеба Жеглова. / Не выгорело: воры вскрыли квартиру Левы из «Би-2». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»