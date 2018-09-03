Минск оценил опасность поглощения Белоруссии Россией

Опасения некоторых экспертов и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о поглощении Россией Белоруссии безосновательны. Об этом заявил Министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, негативно расценивать назначение нового посла РФ в Белоруссии также не имеет смысла.

«Однозначно нет. У нас нормальные отношения с Россией», – подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью порталу tut.by.

Маке обратил внимание, что «вполне естественно, что Россия рассматривает постсоветское пространство как пространство, с которым существовали давние исторические связи, и пространство, с которым Россия должна иметь нормальные торгово-экономические, политические отношения».

«Но что касается Беларуси, то мы абсолютно не видим никаких опасений относительно превращения в эту, как назвал это беллетрист Олланд, «ледяную полосу покоренных земель» России. У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом», – подчеркнул глава МИД Белоруссии и отметил, что есть «очередная договоренность об очередной встрече глав государств в расширенном составе, где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, политического и иного взаимодействия между двумя государствами».

Комментируя назначение нового российского посла Михаила Бабича, Макей отметил, что такое решение Москвы может помочь «оперативнее решать какие-то разногласия, которые иногда, время от времени, могут возникать».

«Для нас он [Бабич] важен в статусе посла, в таком качестве мы его и воспринимаем. Я считаю, что это даже более выгодный вариант для нас в том плане, что, как я понимаю, это означает прямой выход через посла на администрацию президента или самого президента России», – сказал глава МИД Белоруссии.

В этой связи он напомнил, что в свое время на Украине Черномырдин тоже был спецпредставителем президента РФ. «Если обратная связь будет более оперативной, то хорошо. Мы не видим здесь каких-то закулисных игр или каких-то иных маневров», – заключил Макей.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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