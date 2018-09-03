«Стабильность»: в России возобновился рост цен на бензин

В России возобновился рост цен на автомобильное топливо, вопреки успокоительным заявлениям чиновников правительства РФ. Как следует из данных агентства «Прайм», с 27 по 31 августа зафиксировано значительное повышение оптовой стоимости – до тысячи рублей и более.

Как сообщается, больше всего подорожали оптовые партии бензина 95 Класс 5, которые на прошлой неделе «взлетели» на 1,237 тысячи рублей за тонну – до 53,406 тысячи рублей. Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 повысилась на 782 рубля, достигнув 51,035 тысячи рублей за тонну.

В то же время бензин 92 Класс 5 вырос в стоимости до 49,720 тысячи рублей за тонну, что на 382 рубля больше, чем неделей ранее.

Судя по данным информационно-аналитического центра «Кортес», средние по России цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин с 27 по 31 августа продолжили рост в оптовом сегменте, авиатопливо в аэропортах также дорожало.

Как уточняется, бензин в рознице преимущественно немного подешевел, но при этом бензин марки «Нормаль-80» вырос в стоимости сразу на 32 копейки в Приволжье, что привело к росту на 10 копеек в среднем по стране.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе стало известно о планах правительства РФ повысить акцизы на автомобильное топливо с 1 января 2019 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно.

Комментируя эти планы, директор Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что стоимость бензина может подскочить, минимум, до 48.

Эксперт обратил внимание, что Российский топливный союз прогнозирует в следующем году средний рост цен на бензин на 4,4 рубля за литр за счёт повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года, повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и высоких экспортных цен на сырьё. «Независимый топливный союз предрекает рост цен на бензин аж на 7 рублей за литр из-за неблагоприятной рыночной ситуации, которая сложилась на товарной бирже», – сказал Исаев, комментируя успокоительные заявления Козака, который пообещал, что цены не бензин и дизельное топливо не вырастут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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