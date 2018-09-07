«Белоруссизация» России: Москва повторяет путь Минска

Россия, «окруженная» западными санкциями и наращивающая импортозамещение, во многом повторяет путь Белоруссии 1990-х годов после развала Советского союза. Как считает политический эксперт, публицист, главный редактор портала «СОНАР 2050» Семен Уралов, во многом именно этим объясняется «белоруссизация», которая сейчас разворачивается в РФ.

В интервью РИА «Новый День» эксперт также сказал, чего можно ожидать после серии встреч лидеров государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, и пояснил, в чем главное отличие «молочного» и «нефтяного» спора между Москвой и Минском.

«Союзное государство – очень интересный субъект. Так как эта интеграция во многом формировалась на фоне недавно разрушившегося единого государства, я имею в виду Советский Союз, многие воспринимали Союз России и Белоруссии, как некую реинкарнацию СССР. А на самом деле Союзное государство – это протоформа, из которой потом развился и Таможенный союз, и Евразийский союз, и ОДКБ», – сказал Уралов.

Он обратил внимание, что, несмотря на ранее «утраченную динамику», сейчас наблюдается здоровая нормализация отношений, когда первые лица России и Белоруссии уделяют большое внимание интеграции и их спецпредставители наделены особыми полномочиями.

Комментируя разногласия Москвы и Минска по ряду вопросов, Уралов подчеркнул, что частично трудности могут возникать из-за того, что механизмы взаимодействия не до конца отлажены.

«И в России, и в Белоруссии автократическая модель, где во главе находится глава исполнительной власти. Так проще настраивать коммуникации. Первые лица не скрывают, что много инициатив теряются на уровне исполнителей. А иногда просто теряются», – отметил он и добавил, что с этим могут быть связаны участившиеся встречи Путина и Лукашенко.

Еще одной причиной, по его словам, может быть то, что Россия сейчас проходит тот же этап развития, что и Белоруссия ранее. «Россия последние четыре года проходит тот путь, который проходила Белоруссия в середине 90-х. Я имею в виду ситуацию с давлением Запада, санкций. На самом деле, у нас на глазах разворачивается легкая «белоруссизация» России: импортозамещение, антисанкционная политика, поддержка собственного капитала, борьба за интересы собственных госкорпораций, – собственно, в Белоруссии все это давно уже проходит. Модель с сильной президентской властью, госкапитализмом в Белоруссии уже давно сформировалась, и Россия в этом смысле тоже проходит похожий этап», – считает эксперт.

В этой связи Уралов также обратил внимание, что, несмотря на нормализацию отношений Москвы и Минска, необходимо пересмотреть отношение к проблемам, которые возникают по разным линиям сотрудничества. Эксперт пояснил, что для этого, в первую очередь, важно разделить все предметы споров на две группы: те, в которых страны выступают в кооперации, и те, в которых возможна конкуренция.

«Первая, кооперация – это машиностроение, ВПК, даже нефтянка – где мы не являемся конкурентами, а напротив, должны прилагать усилия для синергетического эффекта в борьбе за внешние рынки. В этой сфере во многом и нужно управлять внеэкономическими методами, потому что результаты мы почувствуем через поколения», – отметил Уралов.

По его мнению, конкуренция по большей части может быть связана с производством продуктов питания. «В досанкционные времена Россия закупала молочные продукты на внешних рынках. С 2014 года собственный производитель начал потихоньку восстанавливаться, мы это наблюдаем, и белорусский производитель попал в условия конкуренции», – констатировал он.

Как полагает эксперт, чтобы снять большинство накопившихся вопросов, необходимо практиковать разные подходы к обсуждению этих моментов.

«Чтобы у нас был нормальный союз, нам нужно просто понять, где сфера кооперации, в который мы должны рассчитывать друг на друга – это вопросы безопасности, не только экономики, а где – сфера конкуренции. Там, где речь идет о ВПК – там мы братья и союзники, а там, где речь идет о конкуренции между Вологодским и Брестским молочником, там дружба – дружбой, а табачок – врозь», – сказал эксперт.

Вместе с тем Уралов дал понять, что ключ к решению проблем может лежать в пересмотре договора о Союзном государстве. «То, что утрачена некая динамика, я думаю, связано с тем, что во многом были утрачены цели. Достаточно прочитать договор о Союзном государстве, и мы увидим, что многие вещи, которые ставились тогда, в конце 90-х, от них отказались, как например от единой валюты. Надо пересмотреть [договор], исходя из текущих реалий, на какую глубину интеграции готовы Москва и Минск и под эти реалии заточить обновлённый Союзный договор», – заключил Уралов.

Москва, Мария Вяткина

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