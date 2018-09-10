Не допустить «Украины-2»: Россия и Белоруссия подпишут новый «брачный договор»

Россия и Белоруссия должны изменить формат отношений, так как «старая модель себя исчерпала». Как считает известный политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, чтобы не допустить повторения украинского сценария, Москва и Минск должны подписать новый «брачный договор».

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что сейчас российская сторона намерена настаивать на переходе к более прагматичным отношениям внутри Союзного государства. «Старая модель явно себя исчерпала. История с косвенным спонсированием республики Беларусь, ее экономики – не очень правильна. В этом смысле, насколько я знаю, ставится вопрос Путиным и теми людьми, которые за эту тему отвечают, что надо переходить к прагматизации экономических хозяйственных отношений», – сказал Минченко.

Он пояснил, что для того необходимо «убрать все виды скрытого субсидирования белорусской экономики». «Если мы поддерживаем Белоруссию в рамках обеспечения ее лояльности, то это так и должно быть – прямыми дотациями из бюджета. Чтобы мы понимали – вот та цена, которую мы платим за лояльность, чтобы не было постоянных конфликтов хозяйствующих субъектов», – подчеркнул эксперт.

Он также выразил уверенность, что такой деловой подход к отношениям в дальнейшем позволит избежать недоразумений. «С Украиной как раз и завели в тупик ситуацию, потому что был большой объём косвенной поддержки украинской экономики, за которую никто спасибо России ни разу не сказал», – констатировал Минченко.

«Считаю, что для того, чтобы все было четко и понятно, нужно это зафиксировать «цену дружбы». Это то, что укрепляет отношения, как брачный договор», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», в последнее время участились встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Очередное совещание намечено на 21 сентября. Известно, что в нем должны участвовать и представители руководства правительств обоих государств. Предполагается, что на этой встрече будут решаться важнейшие вопросы для Союзного государства с учетом сложившейся конъюнктуры.

Кроме этого, сообщалось, что Путин намерен принять участие в российско-белорусском региональном форуме в Белоруссии 11 октября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.18

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