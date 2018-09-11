Москва и Минск взяли курс на дальнейшее сближение: готовится концепция унификации законодательства

В Могилеве, где через месяц пройдет V Форум регионов Белоруссии и России, планируется обсудить концепцию сближения законодательства двух стран в рамках Союзного государства. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики, председатель оргкомитета по подготовке форума с белорусской стороны Марианна Щеткина.

«Концепция призвана определять перспективы сближения законодательства, акцентируя внимание на важнейших приоритетах: равные права граждан, равные условия для субъектов хозяйствования, единые рынки без изъятий и ограничений, а также цифровая экономика. Необходимо детализировать положения концепции, посвященные данным вопросам. Сейчас проект концепции дорабатывается с учетом замечаний и предложений заинтересованных. Будет обсуждаться этот документ и во время форума», – сказала Щеткина в интервью белорусской газете «Рэспублiка».

Заместитель председателя Совета Республики уточнила, что главным событием могилевского форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» c участием президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Щеткиной, секции форума пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

«Итогом обсуждений станут конкретные рекомендации, основные из них будут отражены в итоговом документе форума. Если, к примеру, мы говорим о цифровой экономике, то здесь акцент будет сделан на том, как нам эффективно выстроить взаимодействие в этой сфере, определить, какие секторы экономики нуждаются в цифровых технологиях прежде всего. Ну и, конечно, это вопросы информационной безопасности и кадрового обеспечения», – отметила заместитель председателя Совета Республики.

Щеткина также добавила, что в деловой части программы запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие губернаторы, руководители компаний и предприятий двух стран.

«Такие встречи содействуют не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и дают старт новым совместных проектам. Здесь у нас еще много резервов. Традиционно пройдет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству. Участники подведут итоги предыдущих форумов регионов, обсудят перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений», – сказала она.

Помимо этого, в программе форума – Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия. Как предполагается, особенностью юбилейного форума станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Белоруссии и России.

«Форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России. Есть у него реальные результаты. С каждым годом число подписанных на мероприятии коммерческих контрактов и соглашений растет. В этом году мы планируем взять рубеж в 500 млн долларов», – сказала Щеткина.

Как ожидается, сегодня в Могилеве пройдет заседание оргкомитета форума регионов России и Белоруссии, который намечен 10-12 октября.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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