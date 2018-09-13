Подмосковье – лидер по числу жалоб в СКР: Бастрыкин анонсировал волну увольнений

Московская область является одним из лидеров по количеству жалоб в Следственный комитет России. Как сообщила пресс-служба ведомства, в связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин был вынужден лично принять граждан, обратившихся по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве региональных следственных органов.

Сообщается, что всего на прием пришло 36 человек. Основная часть жалоб поступила на действия следователей районного звена. Жители Подмосковья жаловались на объективность судебно-медицинских экспертиз, которые противоречат материалам дела, а также медлительность работы следствия.

Например, жительница Воскресенского района заявила о многочисленных нарушениях при расследовании ДТП, в котором погиб ее супруг. Она подчеркнула, что главный фигурант уголовного дела – начальник местного отделения полиции, который подозревается в наезде на ее мужа. По ее словам, следователи не допросили всех очевидцев дорожного происшествия, а уголовное дело необоснованно прекращалось дважды. В результате руководитель местного следственного отдела отстранён от работы за допущенные нарушения, в отношении него назначена служебная и процессуальная проверки.

Кроме этого, назначена повторная экспертиза 12-летнему подростку, который управлял квадроциклом и задавил ребенка. Отец погибшего ребенка полагает, что тот, кто управлял транспортом, должен понести ответственность, и добивается помещения мальчика в спецучреждение. Материалы по данному факту центральный аппарат СКР, в рамках проверки будет также дана правовая оценка действиям его родителей.

Еще одна обратившаяся на личный прием жительница Химок пожаловалась на ход расследования убийства ее отца. Его тело было обнаружено после пожара в ноябре 2016 года, однако пожарно-техническая экспертиза не назначалась в течение полутора лет. Следователь, допустивший массу нарушений по уголовному делу, был уволен ранее. В отношении него проводится процессуальная проверка. Сейчас расследованием занимается аппарат ГСУ СК России по Московской области. Ход предварительного следствия и результаты поставлены председателем на контроль.

По словам Бастрыкина, поступившие жалобы свидетельствуют о низком качестве следствия в ряде районов области. Он поручил проработать вопрос о значительном обновлении кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников.

Решение всех вопросов будет находиться на контроле главы СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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