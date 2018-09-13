«Транснефть» раскрыла объем поставок российской нефти в Белоруссию в 2019 году

Поставки нефти из России в Белоруссию в 2019 году сохранятся на прежнем уровне, заявка составляет 180 тысяч тонн. По словам вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова, ожидается, что в этом году объем «черного золота» в союзную республику составит 140 тысяч тонн.

Согласно межправительственному соглашению, Россия ежегодно поставляет в Белоруссию 24 млн тонн нефти, 18 млн тонн из них Минск использует для внутреннего потребления, передает «Интерфакс-Запад».

Стоит отметить, что сегодня вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Козаком. Как предполагается, речь пойдет о двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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