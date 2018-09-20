Кредиты, газ, атом и Украина: что обсудят Путин и Лукашенко на пятничном саммите

На саммите России и Белоруссии будут затронуты многие актуальные вопросы взаимоотношений государств, а также украинский кризис. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Эксперт подчеркнул, что на встрече на высшем уровне будет поднят широкий спектр экономических тем, а итогом саммита станут «совершенно реальные соглашения».

«Безусловно, подобного рода мероприятия не происходят без предварительных и вполне конкретных договоренностей, которые будут озвучены уже на самом мероприятии, – пояснил Денис Денисов. – Как мы помним, ключевыми вопросами двусторонних отношений являются проблема с углеводородами и поставками Россией углеводородов на территорию Белоруссии, вопросы, связанные с финансовым сектором и очередным кредитом для Белоруссии. Я думаю, безусловно будет подниматься вопрос, связанный с достройкой огромного инфраструктурного проекта в виде атомной электростанции в Белоруссии, это российско-белорусский проект, с российской стороны привлечен Росатом. Ну и конечно будут затрагиваться политические вопросы, в том числе вопрос, связанный с ситуацией на Украине».

Собеседник агентства напомнил, что в Белоруссию недавно прибыл новый российский посол – Михаил Бабич сменил в этой должности 78-летнего Александра Сурикова. При этом у Бабича весьма знаковый бэкграунд: в 2016 году ему прочили пост главы российского дипведомства на Украине, однако Киев отказался рассматривать его кандидатуру.

В целом, по мнению эксперта, саммит станет знаковым событием для России и Белоруссии. «Итогом этой встречи будут совершенно реальные соглашения, которые только позитивно повлияют на двустороннее сотрудничество и построение Союзного государства», – подытожил Денисов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.09.18

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