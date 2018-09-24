«Очевидный прогресс»: Нежинский ГОК «становится на рельсы»

Строительство в Белоруссии Нежинского ГОКа, который после выхода на проектную мощность будет обеспечивать производство 2 млн тонн калийных удобрений в год, идет в соответствии с графиком. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ИООО «Славкалий».

Председатель совета директоров компании – известный российский бизнесмен Михаил Гуцериев провел заседание штаба строительства Нежинского ГОКа, после которого отметил: «Вижу очевидный прогресс, локомотив становится на рельсы».

Из докладов о ходе строительных и проектировочных работ на Нежинском ГОКе стало известно, что выполнено подключение электрической подстанции «Нежинская» к ВЛ 110 кВ «Калийная- Сорочи». К слову, работы над первым пусковым комплексом подстанции успешно завершились накануне. Были установлены: входной портал, силовой временный трансформатор, здания ОПУ, ЗРУ, кабельные каналы и эстакады. Появление на площадке постоянного источника электроснабжения позволит уйти от использования временных дизельных генераторных установок и обеспечить работу замораживающей станции немецкой компании Deilmann-Haniel и других ее объектов.

Согласно отчету представителей немецкой подрядной компании «Deilmann-Haniel», текущие работы на стволах выполняются в соответствии с заявленными сроками. Завершилось устройство техотхода на скиповом стволе до отметки -52,7 метра. В финальной стадии соответствующие работы на клетевом стволе. Наряду с копром клетевого ствола, практически завершен монтаж металлоконструкций скипового ствола на постоянный период.

Продолжается доставка комплектующих стволопроходческих комплексов SBR: из 42-х фур на строительную площадку прибыло 38, параллельно выполняется укрупнительная сборка машины. В завершающей стадии реконструкция железнодорожной станции Уречье: выполнена окончательная выправка 7-го и 8-го пути, а также подъездного пути к ОАО «Кристалл», производятся пуско-наладочные работы по линии связи, СЦБ и ВЛ, обогрев и освещение стрелочных переводов. Начались работы по подготовке территории к прокладке газопровода до Нежинского ГОКа и устройству трубосварочных баз.

Реализация проекта началась в сентябре 2015 года, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу. Как предполагается, это будет второе предприятие в республике по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Возведение объекта реализует ИООО «Славкалий» с участием китайской генподрядной компании энергетического профиля «China State Energy Engineering Corp.» На ее счету успешный опыт работы в США, ОАЭ, Камбодже, Зимбабве, Южной Африке. Финансируется строительство инвестором и привлеченным у Банка развития Китая кредитом в размере $1,4 млрд.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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