Путин и Лукашенко подпишут важные документы в октябре

Россия и Белоруссия могут подписать конкретные соглашения по ключевым вопросам во взаимоотношениях двух стран и Союзного государства в октябре на региональном форуме в Могилеве, полагает белорусский политолог, руководитель инициативы «Минский Диалог» Евгений Прейгерман. «Если не все, то часть должна быть в Могилеве подписана», – эксперт в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День».

«Насколько мы понимаем – и по комментариям, и по повестке дня – [на саммите в Сочи 21 сентября] затронуты были, конечно, не все существующие вопросы в отношениях Белоруссии и России, но основные блоки точно, – пояснил собеседник агентства. – Это энергетика, которая подразумевает ряд вопросов и по поставке нефтепродуктов, и по налоговому маневру, и последствиям для экономики Белоруссии, по увязке поставок сырой нефти и зачислению пошлин от ее продажи. Это и цены на газ, тут вообще целый блок вопросов».

Политолог напомнил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи «все ключевые противоречия развязаны и удовлетворяющий все стороны вариант разрешения найден».

Кроме того, на саммите стороны обсудили вопрос о поставках белорусской продукции в Россию и российской – в Белоруссию. «Здесь, насколько было заявлено, есть идеи по подписанию индикативных балансов, и если я не ошибаюсь, шла речь, что именно они будут документально зафиксированы в Могилеве», – отметил Прейгерман, добавив, что решена может быть и ситуация с доступом белорусских грузоперевозчиков в Россию.

«Я не думаю, что в Могилеве разом подпишут все документы, которые разрешат все нюансы во взаимоотношениях сторон, но как минимум часть из них в Могилеве будет, скорее всего, зафиксирована», – подытожил он.

Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Могилеве 12 октября. Участие в нем примут президенты и премьеры обеих стран.

Минск, Татьяна Дорофеева

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