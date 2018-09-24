Решение близко: Россия и Белоруссия почти «разрулили» «нефтяной вопрос»

На форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве может быть окончательно урегулирован вопрос, касающийся поставок нефти и нефтепродуктов, полагает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Вполне вероятно, что наиболее болезненный вопрос, связанный с ситуацией по углеводородам, к этому времени будет окончательно урегулирован, – пояснил он корреспонденту РИА «Новый День». – Хотелось бы верить, что это будет главный результат».

Что касается непосредственно форума регионов в Могилеве, эксперт отметил, что наверняка «мы увидим подписание очень большого количества новых соглашений между регионами Белоруссии и России, которые направлены на построение совместного Союзного государства и укрепление этих связей».

Политолог назвал безосновательной попытку преподнести как провальные результаты саммита двух стран, прошедшего в Сочи 21 сентября. «Не просто так лидеры стран стараются максимально сжато излагать свои мысли, особенно относительно результатов, – считает он. – Мы знаем, что не все вопросы урегулированы. Вопросы, связанные с углеводородами, требуют дополнительной доработки. Но если мы посмотрим на аналогичные переговоры в мире, то увидим, что чаще всего они заканчиваются судебными разбирательствами между странами. Между Россией и Белоруссией этого нет, и мы уверены в том, что такого никогда не произойдет».

Собеседник агентства подчеркнул, что между участниками Союзного государства идет нормальный конструктивный диалог, который позволяет решать сложные вопросы без громких споров и судебных процессов. «Наши европейские партнеры считают правильным применять к своим членам какие-либо санкции. Разве такое существует в российско-белорусских отношениях? Мне кажется, это лучшее подтверждение тому, что нынешние взаимоотношения находятся в конструктивном русле и поэтому нужно взвешенно подходить к оценке тех встреч, которые мы видим», – отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Могилеве 12 сентября. Участие в нем примут президенты и премьеры обеих стран.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.18

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