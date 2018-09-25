Бабич вручил Лукашенко верительную грамоту

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в торжественной обстановке принял верительную грамоту от нового посла России Михаила Бабича и выразил уверенность в активном продолжении интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Пожалуй, излишне сейчас говорить о том, какое значение для Беларуси имеет наша братская Россия. Это наш стратегический союзник. Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии также обратил внимание, что двух стран немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, и в экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.

«Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня. Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал президент, широчайшие полномочия», – подчеркнул белорусский лидер.

Со своей стороны Бабич заверил, что настроен «сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз», отмечает агентство «Белта».

Он подчеркнул, что сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран. Посол обратил внимание, что с началом его дипломатической миссии не открывается новый этап в отношениях между Беларусью и Россией – это продолжение той совместной работы, которая велась на протяжении долгих лет.

«Сейчас стоят новые вызовы перед миром, перед экономикой наших государств и есть новые задачи, связанные с этим. Поэтому произошла плановая ротация. Ту работу, которая была проведена раньше, мы оцениваем положительно. Но, естественно, необходимы новации, динамика с учетом тех решений, которые приняты в том числе и в Сочи», – сказал Бабич.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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