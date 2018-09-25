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Вторник, 25 сентября 2018, 15:28 мск

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Путин и Лукашенко снова встретятся: теперь в Душанбе

Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу в Душанбе на саммите глав совета Содружества независимых государств 27-28 сентября. Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Белоруссии Михаил Бабич. При этом дипломат заверил, что никаких подвисших вопросов после переговоров двух лидеров в Сочи не осталось.

«Никаких подвисших вопросов не осталось и не будет. Все они имеют свое решение, оно очень конструктивное и положительное. Мы со своими коллегами – и с российскими, и с белорусскими – сделаем все, чтобы эти договоренности были реализованы на практике», – заверил Бабич, слова которого цитирует агентство «Белта».

Дипломат добавил, что стороны проведут дополнительную встречу в Душанбе на полях саммита СНГ, где будут окончательно согласованы некоторые детали. «После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, то это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса. Наши партнеры, вне всякого сомнения, будут ими довольны», – подчеркнул Бабич.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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