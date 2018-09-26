Равнение на Поклонскую: коммунисты дали совет «единороссам»

Депутатам Госдумы от «Единой России» нужно последовать примеру их коллеги Натальи Поклонской, которая голосовала против пенсионной реформы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня на митинге около здания нижней палаты парламента депутат ГД от КПРФ Олег Лебедев, комментируя сегодняшнее голосование законопроекта во втором чтении.

«Я хотел бы призвать сегодня коллег из «Единой России», которая после выборов потеряла монополию, еще раз подумать и поступить, как Наталья Поклонская, которая уже сказала, что и второй раз не будет голосовать за повышение пенсионного возраста», – сказал коммунист.

Он обратил внимание, на подсчеты экономистов, которые подсчитали, что «порядка полутора миллионов рублей теряет каждый гражданин на том, что повышается пенсионный возраст».

«Конечно же мы сегодня проголосуем против этого безобразия. Мы будем последовательно и четко поддерживать людей труда… Мы все граждане одной страны, и мы все видим, что происходит. Поэтому если закрывать глаза и слушать, что тебе говорят сверху из правительства – это крайне неправильно и возмутительно», – заявил Лебедев.

«Если эта пенсионная реформа пройдет, а есть опасения, что вот это [думское] большинство [из «Единой России»] слушается правительства, мы все равно продолжим нашу борьбу», – подчеркнул депутат.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении. Единогласно без протеста думской оппозиции одобрены президентские поправки, согласно которым возраст выхода на заслуженный отдых для женщин будет повышен до 60 лет.

Москва, Мария Вяткина

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