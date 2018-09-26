российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 сентября 2018, 19:09 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Москву нагрянула молодежь из Белоруссии

Фото: postkomsg.com

Законодательство России и Белоруссии в сфере молодежной политики обсуждают сегодня в Москве лидеры органов молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества двух государств. Дискуссии развернулись в рамках Молодежного форума Союзного государства, который продлится до 30 сентября.

Как сообщила пресс-служба союзного парламента, сегодня в Государственной думе участники форума и депутаты парламентского собрания Союза Белоруссии и России принимают участие в работе трех секций – «Точки роста молодежной повестки Союзного государства», «Идеологическая и информационная основа Союзного государства» и «Законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики: тенденции к сближению».

Основной целью форума стала разработка стратегии развития молодежной интеграции двух стран. В частности, речь идет об идеологической основе Союзного государства, законодательстве двух государств в сфере молодежной политики и перспективах работы российской и белорусской молодежи.

Планируется, что завтра, 27 сентября, в посольстве Белоруссии в России пройдет видеоконференция со студентами из Минска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.18

Пример Поклонской не оказался заразительным: поименный список депутатов Госдумы, поддержавших пенсионную реформу. / Россияне закрывают долларовые вклады: резерв валюты у банков обновил исторический минимум. / Тарифы на «коммуналку» в России поднимут в 2019 году дважды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Белоруссия

Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Путин и Лукашенко снова встретятся: теперь в Душанбе

Бабич вручил Лукашенко верительную грамоту

Москва и Минск договорились по мясу и «молочке»

Решение близко: Россия и Белоруссия почти «разрулили» «нефтяной вопрос»

Путин и Лукашенко подпишут важные документы в октябре

«Очевидный прогресс»: Нежинский ГОК «становится на рельсы»

Лукашенко оценил переговоры с Путиным: «Тяжелые, но результативные»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Белоруссия,

Новости партнеров