В Москву нагрянула молодежь из Белоруссии

Законодательство России и Белоруссии в сфере молодежной политики обсуждают сегодня в Москве лидеры органов молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества двух государств. Дискуссии развернулись в рамках Молодежного форума Союзного государства, который продлится до 30 сентября.

Как сообщила пресс-служба союзного парламента, сегодня в Государственной думе участники форума и депутаты парламентского собрания Союза Белоруссии и России принимают участие в работе трех секций – «Точки роста молодежной повестки Союзного государства», «Идеологическая и информационная основа Союзного государства» и «Законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики: тенденции к сближению».

Основной целью форума стала разработка стратегии развития молодежной интеграции двух стран. В частности, речь идет об идеологической основе Союзного государства, законодательстве двух государств в сфере молодежной политики и перспективах работы российской и белорусской молодежи.

Планируется, что завтра, 27 сентября, в посольстве Белоруссии в России пройдет видеоконференция со студентами из Минска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.18

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