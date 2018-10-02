В московском метро задержаны серийные любители гаджетов

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали двух грабителей дорогостоящей техники у пассажиров подземки. Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, одного из них удалось задержать при попытке скрыться с места преступления, другой был пойман в ходе спецоперации.

«Сотрудниками полиции задержаны серийные грабители дорогостоящих гаджетов, которые выбирали жертв среди пассажиров метро. Так, на месте происшествия был задержан 24-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. Позднее, в ходе спецоперации был задержан 21-летний уроженец Москвы, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений на территории Москвы. Задержанные раскаялись и признали свою вину в ходе предварительного расследования, сославшись на отсутствие денежных средств», – отметил Мышляев.

Как сообщили в пресс-службе, молодые люди заранее выбирали потенциальную жертву – пассажира с дорогостоящей техникой в руках, находившегося возле дверей вагона. Установлено, что один из них вырывал у пассажира из рук технику и выбегал из вагона перед закрытием дверей, второй соучастник отвлекал владельца гаджета, если тот успевал выбежать из вагона вслед за похитителем.

Следственным управлением УВД на Московском метрополитене по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г», «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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