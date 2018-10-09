Российские банки обяжут сообщать обо всех операциях владельцев иностранных карт

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который вводит полный контроль за снятием в России наличных средств с карт, выпущенных иностранными банками. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет только о государствах, внесенных в закрытый список, который будет формировать Росфинмониторинг.

Представляя в нижней палате парламента законопроект, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, документ имеет антитеррористическую направленность. После его принятия все российские банки будут обязаны в трехдневный срок предоставлять в Росфинмониторинг информацию о снятии наличных с иностранных карт в банкоматах и отделениях. Сообщить надо будет сумму, дату и место совершения операции, номер карты, информацию о ее владельце, полученной от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации.

Кроме того, «помимо эмитента карты необходимо будет устанавливать лицо, которое сняло денежные средства», уточнил Ливадный.

Содокладчик, первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, напомнил, что сейчас банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях на суммы более 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью на суммы более 3 млн рублей.

«Теперь под контроль попадут операции о снятии в РФ наличных с карт, выпущенных иностранными банками за границей. Речь идет не обо всех странах, а только о тех, которые войдут в закрытый список Росфинмониторинга, куда с высокой вероятностью попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны, например Афганистан, Ирак», – сказал он, уточнив, что «это не касается владельцев карт, выпущенных российскими дочками иностранных банков».

Депутат Анатолий Выборный поинтересовался, были ли выявлены такие операции в 2017 году в результате такого контроля, пусть и не обязательного, и какие иностранные государства были включены в зону повышенного риска. Ливадный в ответ не смог назвать ни одной цифры, заверив только, что «мы контролируем эти зоны».

«Учитывая успехи наших вооруженных сил, позволившие минимизировать террористическую активность в наиболее острых точках, можно сказать, что динамика положительная, – сообщил он. – Подобные операции, которые вызывают вопросы, на сегодня если не сведены к нулю, то имеют разовый характер».

Ливадный также отметил, что «денежные средства, которые снимаются для использования в наличном виде, они традиционно для финансирования терроризма минимальны». «Это особенность финансирования террористических актов, что используемые для них средства крайне невелики», – заявил он, подчеркнув, что «законопроект предназначен для минимизации подобных угроз, если они будут возникать в будущем, в случае обострения ситуации».

Коммунист Николай Коломейцев попросил представителя Росфинмониторинга пояснить, не создаст ли новшества «дополнительной возможности кошмарить тех, кто работает». Ливадный заверил, что «законопроект не направлен на то, чтобы кого-то кошмарить».

В итоге депутаты приняли законопроект в первом чтении 399 голосами за при одном против.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.10.18

Российский паспорт занял 47 место по числу стран с безвизовым въездом. / Политологи перечислили губернаторов с низкими шансами переизбраться (СПИСОК). / Госдума не заметила протест в Ингушетии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»