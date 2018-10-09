Подмосковье снова лихорадит: администрация Ногинского района скрывает данные о мусоросжигательном заводе

Подмосковные власти готовы пойти на фальсификации и нарушение закона, чтобы продавить строительство мусоросжигательных заводов, несмотря на протесты жителей региона. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», администрация Ногинского района по факту отказалась предоставить информацию о результатах общественный слушаний по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который планируется построить вблизи деревни Тимохово.

Замалчивание сведений о слушаниях, которые прошли 20 сентября, и явное нежелание иди на контакт со средствами массовой информации, дает все основания полагать, что местным чиновникам есть что скрывать. Запрос РИА «Новый День» остался без ответа, несмотря на заверения чиновников о его подготовке.

Председатель Совета общественности Ногинского района города Электроугли МКР Вишняковские дачи Татьяна Алифанова в интервью РИА «Новый День» сообщила, что администрация не идет на контакт и с местными активистами.

«Пока мы ничего не знаем. Протокол о слушаниях мы еще не видели. Мы знаем, что протокол готовится в течение 30 дней, то есть 20 октября они должны его представить. Уже часть населения написала, у меня в процессе тоже бумага подачи в прокуратуру на обжалование», – сказала она.

Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков со своей стороны в комментарии РИА «Новый День» обратил внимание, что ногинская администрация очевидно признает слушания состоявшимися.

«Там на месте все очень просто. Они отвергли (на слушаниях) материалы по тем показателям, которые не соответствуют требованиям законодательства – местные чиновники по указанию Воробьева (губернатор Московской области Андрей Воробьев) делают вид, что все хорошо. Очевидно, что они считают, что это были состоявшиеся слушания», – сказал Пешков.

При этом он подчеркнул, что процедурные положения о проведении общественных слушаний были нарушены на мероприятии с самого начала, а такое пренебрежительное отношение власти к народу и «прозрачные» махинации с документами грозят привести к новому социальному обострению в регионе.

«Напряжение нарастает. Где-то эта пружина лопнет. Если у нас не совсем бестолковые региональные руководители, они предупредят этот срыв, чтобы не было никаких негативных общественных реакций», – сказал эколог.

Он пояснил, что власти на данном этапе «ничего не стоит заменить этот проект на приличный, который не будет вызывать острой реакции населения». «Заменить на современные технологии, которые не будут связаны с мусоросжиганием и не будет такое количество вредных веществ. Я считаю, что этот проект не может пройти по определению, – он не годится никуда. Люди – чем дальше, тем больше – понимают все засады, которые им устраивают чиновники, полагая, что у нас население безграмотное и инертное. Всё большая часть населения, понимая это, включается в противодействие», – сказал он.

«Сейчас все развивается так, как и «положено» развиваться: захватчики – захватывают, народ – обороняется», – констатировал он.

Вместе с тем, по его словам, ситуация в других трех районах Подмосковья, которые тоже ожидает «счастливое соседство» с мусоросжигательными заводами – Воскресенском, Наро-Фоминском и Солнечногорском районах – развивается по такому же сценарию.

«Там одна кампания все делает – «РТ –Инвест» («дочка» госкорпорации «Ростех»). Они делаю это, пренебрегая всеми нормами природоохранного законодательства», – заявил Пешков.

Примечательно, что Росприроднадзор сейчас старается максимально дистанцироваться от мусоросжигательных заводов и проекта «Чистая страна» как такового. В ведомстве подчеркнули, что к ним не поступала проектная документация по мусоросжигательным заводам.

Как сообщается на сайте «ЭкОборона Московской области», в ответ на запрос КПРФ в Росприроднадзоре заявили, что этот вопрос в компетенцию ведомства не входит, а за проведение госэкспертизы подмосковных заводов отвечает правительство Московской области.

Как сообщал РИА «Новый День», проблема мусора сотрясает Подмосковье уже более года. Апогеем протеста стало ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову.

Стоит отметить, что всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Один из них вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе начал уже возводиться. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

В прошлом году Московская областная дума отказала жителям региона в проведении референдума – признала несоответствующим требованиям закона вопрос о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах.

Напомним, 20 сентября в подмосковном селе Кудиново прошли публичные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который может появиться вблизи деревни Тимохово (40 км от МКАД). По словам местных жителей, организаторы слушателей не допустили большую часть населения на мероприятие, и «более чем на 80% набили зал подсадными лицами».

Стоит отметить, что редакция РИА «Новый День», 21 сентября направила в ногинскую администрацию запрос о слушаниях. Первоначально замглавы администрации Ногинского района Оксана Муховикова, которая являлась председателем слушаний, по сути, нарушила ст.39 ФЗ («О СМИ»), по которому редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, как в устной, так и в письменной форме, и потребовала направить ей вопросы только в письменном виде. Однако ответ не был получен ни после истечения 7-дневного срока, ни позже.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.10.18

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