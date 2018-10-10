Без зазрения совести: власти Ногинска признали слушания по строительству мусоросжигательного завода законными

Подмосковные власти в очередной раз продемонстрировали готовность идти напролом при лоббировании олигархами строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Редакция РИА «Новый День» наконец-то получила ответ на запрос об общественных слушаниях по проекту оценки воздействия на окружающую среду МСЗ, который планируется построить вблизи деревни Тимохово.

Как оказалось, несмотря на жалобы местных жителей, в том числе в прокуратуру, администрация Ногинского района настаивает на том, что слушания прошли без нарушений и признаны состоявшимися.

«Место проведения общественных слушаний было выбрано по принципу наименьшей удаленности от объекта строительства. Нормативная наполняемость зала 270 человек. Для удобства граждан, которые не смогли попасть в основной зал, была организована видеотрансляция в дополнительном зале, оборудованы посадочные места. Каждому гражданину было предоставлена возможность задать вопросы в письменной форме. Все вопросы, замечания, предложения и пожелания были учтены и переданы в Общество с ограниченной ответственностью «АГК-1» для корректировки проектной документации», – говорится в официальном ответе, который был подписан и отправлен в редакцию 10 октября.

Кроме этого, в ответ на вопрос редакции: «Почему перед началом мероприятия не были проверены (!) паспорта людей, участвовавших впубличных слушаниях?», в администрации пояснили, что на слушаниях не была проведена регистрация (!) местных жителей по паспортным данным, так как это «не является обязательной процедурой, во исполнение ФЗ «О защите персональных данных». При этом отмечается, что паспортные данным могли быть внесены в регистрационные листы «по желанию участников общественных слушаний.

В администрации также заявили, что с протоколом заседания «все желающие могут ознакомиться, начиная с 28.09.2018 в здании администрации Ногинского муниципального района». Документ пописан заместителем главы района Оксаной Муховиковой, которая также являлась председателем слушаний.

Как пояснила в комментарии РИА «Новый День» электоральный юрист, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Татьяна Лушникова, паспортные данные на таких мероприятиях действительно обычно не собираются.

«Лица, которые собираются присутствовать на мероприятиях, организованным власти, не оставляют паспортные данные, они вписывает свою фамилию имя отчество, это сверяют по паспорту (!), но данные не остаются. Обычно, в публичных слушаниях имеют право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории, с временной регистрацией, работающие на этой территория. Формально, закон здесь будет соблюден», – сказала Лушникова и отметила, что этические вопросы – не играют роли.

Кроме этого, юрист отметила, что орган, который проводит слушания, сам определяет помещение, где проводится это мероприятие. «Есть правила, что это достаточно крупное помещение, но я знаю случаи, когда было по 20-30 мест и ни к каким отменам это не привело. По формальному признаку, что там не все поместились, отменить публичные слушания не получится», – сказала она.

«Если грамотный юрист найдет причины, именно нарушений формы проведения. Допустим, регистрация проводилась не в отведенном месте, не были зачитаны положения, которые выносятся на обсуждение...», – отметила юрист.

Лушникова также добавила, что в таком случае у недовольных местных жителей есть шансы добиться отмены результатов слушаний, однако подчеркнула, что подобных прецедентов не так много.

При этом Лушникова обратила внимание, что публичные слушания проводятся в соответствии с определенным муниципальным правовым актом, но эти документы в муниципалитетах разнятся.

Как сказала в комментарии РИА «Новый День» председатель Совета общественности Ногинского района города Электроугли МКР Вишняковские дачи Татьяна Алифанова, в мае Совет депутатов района утвердил правила публичных слушаний. Согласно решению, опубликованному на сайте администрации, граждане, изъявившие желание принять участие в общественных слушаниях, обязаны заполнить карточку участника, предъявить документы, удостоверяющие личность (!), и сообщить свою фамилию, имя, отчество, название организации (если они представляют организацию), а также свои адреса и телефоны, или адреса и телефоны представляемых ими организаций и поставить свою подпись в листе регистрации.

Как пояснила Алифанова, это правило на общественных слушаниях о проекте мусоросжигательного завода не было соблюдено: присутствовавших действительно записали в список, однако это было сделано «со слов», без сверки с документами. При этом на слушания подвозились явно не местные жители.

Она назвала и другие нарушения. «Члены комиссии должны были быть представлены, но этого не было представлены, были только их ФИО, а кто они, к какой организации относились – тайна покрытая мраком», – сказала она.

Активистка также сообщила, что на мероприятии не был представлен полный пакет документов по мусоросжигательному заводу. «А как мы можем говорить о качественном обслуживании (МСЗ), если нет сметы в документации?», – возмутилась она.

Алифанова отметила, что накануне в администрацию ездила одна из участниц слушаний, которой действительно предоставили протокол, но «без подписей и без печатей».

Таким образом, версии относительно слушаний в Ногинском районе 20 сентября сильно рознятся. По словам Лушниковой, если гражданам все же удастся добиться отмены слушаний, есть опасения, что повторные могут пройти подобным образом, так как проконтролировать не будет ли на месте «подсадных уток» – практически невозможно. При этом она напомнила, что слушания носят рекомендательный характер, поэтому власти имеют право принимать конечные решения самостоятельно.

Как сообщал РИА «Новый День», всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Один из них вблизи деревни Свистягино в Воскресенском районе начал уже возводиться. Общий объем инвестиций в стройку «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») составит около 30 млрд рублей, а подрядчиком выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

20 сентября в подмосковном селе Кудиново прошли публичные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, который может появиться вблизи деревни Тимохово (40 км от МКАД). По словам местных жителей, организаторы слушателей не допустили большую часть местного населения на мероприятие . По словам очевидцев, дело едва не дошло до рукоприкладства, и «более чем на 80% набили зал подсадными лицами».

По данному факту редакция РИА «Новый День», 21 сентября направила в ногинскую администрацию запрос о слушаниях. Первоначально замглавы администрации Ногинского района Оксана Муховикова, которая являлась председателем слушаний, по сути, нарушила ст.39 ФЗ («О СМИ»), по которому редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, как в устной, так и в письменной форме, и потребовала направить ей вопросы только в письменном виде.

РИА «Новый День» не случайно упомянул, что ответ был направлен в редакцию сегодня и был подписан сегодняшним днем, 10 октября. По закону ответ на запрос должен был быть предоставлен в течение 7-дневного срока. По телефону корреспонденту отвечали, что запрос скоро будет готов. 8 октября представитель Управления сельского хозяйства и экологии Эльвира Корчагина заявила, что документ уже готов. «Мы уже загрузили его в информационную систему. У нас электронный документооборот, сегодня, в крайнем случае завтра вы получите ответ», – сказала она.

Напомним, проблема мусора сотрясает Подмосковье уже более года. Апогеем протеста стало ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными комплексами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Эта компания занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

Москва, Мария Вяткина

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