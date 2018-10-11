Яровая придумала новый закон: он коснется пользователей соцсетей

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который касается ограждения детей и подростков от опасных групп в социальных сетях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором внесения изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» выступила скандально известная «единоросс» Ирина Яровая. Коллеги поддержали ее проект единогласно.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предлагается восполнить пробел в отраслевом законодательстве, где речь идет об информации о способах совершения самоубийства и призывах к совершению самоубийства. В этот перечень планируется включить информацию, направленную на склонение или вовлечение подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.

Представляя законопроект в нижней палате парламента, Яровая напомнила о существовании в Сети, помимо «групп смерти», всевозможных сообществ, в том числе руферов и зацеперов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью детей.

Депутат отметила, что меры по установлению уголовной ответственности за вовлечение детей в суицидальные группы показали свою эффективность. «На основании принятого нами ранее законодательства в 2017 году было возбуждено 200 уголовных дел, было выявлено 1,5 тысяч «групп смерти», деятельность которых пресечена, – сообщила Яровая. – Было выявлено несколько сотен тысяч публикаций, которые побуждали детей к совершению противоправных действий».

Парламентарий пояснила, что правоохранителям дали механизм работы именно по группам суицидальной направленности, теперь же предлагается распространить его «на все те формы преступной деятельности по вовлечению несовершеннолетних в заведомо опасные противоправные действия».

Яровая подчеркнула, что поправки сделают законодательство универсальным – опасных групп может быть «вариантивное множество», но какие бы новые преступные сообщества ни появлялись, они будут подпадать под новые нормы.

Автор законопроекта также заверила, что теперь у правоохранителей будет возможность в течение суток блокировать опасный контент. «Сегодня этот срок составляет 3 дня, – напомнила она. – Кстати, срок в одни сутки был предложен именно Роскомнадзором, потому что сама практика показывает необходимость более оперативного реагирования».

Кроме того, теперь опасный контент не будет полностью удаляться из Сети для того, чтобы его можно было использовать как доказательства виновности. «Поэтому помимо блокировки такого контакта накладывается обязанность по оставлению, фиксации следов», – заявила она.

Депутаты Госдумы поддержали инициативу Яровой единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.10.18

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