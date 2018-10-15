«Это цунами. Удар по экономике страны»: в Госдуме горячо поспорили из-за бюджета и войны

Не принимать федеральный бюджет на 2019 и плановый период до 2021 года в существующем виде и вернуть его на доработку в правительство РФ – такое предложение прозвучало на заседании Экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители научного сообщества усомнились в прогнозе инфляции на 2018-19 годы, отметили явно заниженную планку цен на нефть и подчеркнули, что для решения острых проблем, стоящих перед экономикой, стране необходим другой бюджет.

Как пояснил доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, единственный позитивный момент в новом бюджете – наметившийся отход от стабилизационных установок к установкам роста. «Я категорически не согласен с предпосылками бюджета», – заявил он, отметив, что «уйти по темпам роста в космос» не получится хотя бы потому, что основным источником роста (который существенно отстает от среднемирового) остается нефтяная экономика. Буклемишев предложил вкладывать профицит бюджета не в Фонд национального благосостояния, который сегодня уже нельзя инвестировать в доллары, а в снижение НДС с 20 до 17%.

«Консолидированный бюджет практически не меняется, – подчеркнул ученый. – Единственная статья, которая изменяется больше, чем на 0,1 процентного пункта ВВП – это социальная политика. Она сокращается на 0,6% от ВВП в консолидированном бюджете».

Кроме того, он отметил, что идея с материнским капиталом вылилась в то, что молодые семьи фактически через ипотеку затягивают в долговую кабалу, «поскольку бедные семьи не в состоянии просто за счет своих доходов финансировать дальнейшие ипотечные взносы, не говоря уже о тех махинациях, которые с этим связаны».

Что же касается миллиардов рублей, предусмотренных на финансирование проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, то эти деньги, по мнению Буклемишева, «скорее всего уйдут в песок, если мы не улучшим состояние первичного медицинского звена».

«Бюджет основан на ложных экономических предпосылках, и носит скорее стабилизационный акцент, чем акцент развития, – резюмировал ученый.– Чтобы решать нынешние задачи, стоящие перед экономикой и социальным сектором, нам необходим другой бюджет».

Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров осторожно поинтересовался, считает ли представитель МГУ, что бюджет в таком виде принимать не следует. «Мне сложно поставить себя в ваше положение, но, как бывший работник Минфина, я могу сказать, что я бы такой бюджет не вносил», – ответил Буклемишев.

«Вы же знаете, что сам факт не принятия бюджета – это удар по экономике страны и по ситуации в стране, с которым в принципе я не знаю, что может сравниться, – отметил Макаров. – В природе – это цунами, землетрясение. Факт непринятия бюджета означает автоматически обрушения рынка, потерю капитализации компаний, тут же требования погасить досрочно все кредиты. На автомате просто, это чистая экономика».

«Да, я полагаю, что в нынешней ситуации бюджет лучше пересмотреть, чем принимать его в таком виде», – подытожил представитель МГУ.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Института экономики РАН Ирина Караваева назвала проект бюджета фрагментарным, отметив, что в документе нет обоснований резкого выхода на 3% экономического роста, и не отражен тот факт, что мир стоит на пороге очередного финансового кризиса.

Представители Общественной палаты РФ со своей стороны напомнили о низком уровне экономического роста в последние годы – эта ситуация фактически разрушала инфраструктуру, не имея возможности даже поддерживать ее на существующем уровне. Теперь, если темпы экономического роста не увеличатся, страну ждут «постоянные аварии и катастрофы».

Проректор, член ученого совета НИУ ВШЭ Андей Жулин рекомендовал проект бюджета принять, но отметил, что документ нуждается в доработке. В частности, пояснил он, речь идет о прогнозе инфляции, где существуют риски превышения прогнозируемых показателей и в этом году, и в 2019. При этом прогноз цен на нефть, по его мнению, стоило бы повысить хотя бы на пять долларов.

Кроме того, как отметил Жулин, стоило бы подумать о том, как влить в экономику триллионы рублей, которые «заложены у населения в матрасах» – по официальным данным, это около 6 млрд рублей, по неофициальным – цифра может доходить до 20 млрд.

Между тем, ректор РЭУ им. Плеханова, член Высшего совета партии «Единая Россия» Виктор Гришин все же рекомендовал бюджет принять, сообщив, что «у нас ежегодно в течение трех лет растут доходы граждан» и инвестиции. Он усомнился в грядущем росте цен на нефть и превышении прогноза по инфляции, пояснив, что прогноз, заложенный правительством РФ, очевидно, является верным. Идея коллеги пустить профицитную часть не на пополнении ФНБ, а на снижение НДС ректору вуза также не понравилась.

«Мы не должны забывать, в какое время мы живем. В любом государстве во время войны государство забирает на себя основные функции обеспечения. И если вы возьмете Соединенные Штаты после войны 1945 года, они формировали рыночную экономику вплоть до 1956 года», – заявил он в итоге.

С ним согласился и доктор экономических наук ректор РАНХиГС Владимир Мау, который сообщил, что «мы находимся в состоянии хуже холодной войны», и федеральный бюджет следует принимать в том виде, который был предложен правительством.

Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, закрывая заседание Экспертного совета, пообещал, что все заключения общественников и ученых появятся в открытом доступе в Сети.

Москва, Татьяна Дорофеева

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