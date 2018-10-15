«Квест» от студии Артемия Лебедева, мы в шоке». Пассажиры московского метро пожаловались министру транспорта РФ

Настоящим «квестом» от студии Артемия Лебедева назвали новую систему навигации в московском метро авторы петиции, адресатами которой стали мэр Москвы Сергей Собянин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Инициативная группа москвичей просит вернуть прежнюю навигацию на станции подземки и отмечает, что облик метрополитена по закону менять нельзя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция собрала уже около 1200 подписей.

Как отмечают авторы обращения, новую навигацию пассажирам метрополитена преподнесли в рамках создания так называемой «Единой системы транспортной навигации в Москве», которая финансируется из бюджета.

«В шоке и пассажиры, и урбанисты, – говорится в петиции. – Новые указатели в нашем Московском метро стали настоящим «квестом» от студии Артемия Лебедева. Московское метро существует много десятилетий. За это время всё предельно продумали. Сейчас же, вместо прежней системы навигации, к которой мы все привыкли, сделали нелогичную и непонятную! Не для людей».

Теперь, считают противники нововведения, в переходах и вестибюлях пассажирам приходится разгадывать ребус – «в хитрых табличках и указателях путаются как москвичи, так и гости столицы». При этом метро традиционно переполнено, и у людей нет возможности подолгу стоять посреди зала и пытаться понять, в какую сторону следует идти. Новую навигацию авторы обращения назвали диверсией против пассажиров.

«Мы давно привыкли ориентироваться по подвешенным к потолку табло и указателям. Слева – названия станций, до которых можно доехать с левой платформы, справа – с правой. Сегодня пассажирам предлагают ориентироваться по частям света, для чего, видимо, надо носить с собой компас». Кроме того, говорится в петиции, список станций стал нечитабельным, а разделяющую направления тонкую вертикальную линию просто не видно.

«Многие станции Московского метрополитена внесены в реестр объектов культурного наследия. По закону это значит, что их исторический облик нельзя изменять», – подчеркивают представители инициативной группы.

Пассажиры столичной подземки, подписавшие петицию, в комментариях отмечают, что ориентироваться стало намного сложнее. «Меня в ступор ввела новая навигация, когда увидел впервые, и до сих пор вводит. Не потому что я тупой, а потому что по ней невозможно ориентироваться. На юг, на север, в центр – это просто взрыв мозга», Я себя приезжим чувствую. Написали, главное, одну конечную станцию, типа я их все новые выучить должен. «Селигерская». Откуда я знаю где это?», «Не хочу ходить с компасом по метро!», «Ладно, кто придумал эти указатели – шизофреник, но кто это утвердил слепой?», «Пришли на ум золотые слова Сергея Лаврова – «ДБ» в адрес и тех кто разрабатывал, и тех кто разрешил установить такие указатели в метро», – пишут пассажиры метро.

Оперативно получить комментарий в студии Артемия Лебедева не удалось: секретарь сообщила, что с прессой общается исключительно сам жизайнер, и посоветовала направить письменный запрос на адрес его электронной почты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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