В Москве зафиксирована новая сероводородная атака

В Москве ночь на четверг зафиксирован значительный рост уровня сероводорода в воздухе на территории ряда восточных и юго-восточных районов столицы. По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», содержание вредного вещества на улице Гурьянова превысило допустимую норму в 3,4 раза.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода (ПДК м.р.) в воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В районе Печатники ночью было отмечено 0,0274 мг/м3, передает «Интерфакс».

Кроме того, уровень сероводорода ночью был превышен в районах Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Новокосино, Рязанский, Капотня и Марьино – от 1,3 до 2,2 ПДК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в районе Печатники было зафиксировано 3,3 ПДК сероводорода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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